Martín Vizcarra no continuará en Barbadillo y será trasladado a penal Ancón II

Lo último. INPE envió un comunicado en donde informa sobre la situación de Martín Vizcarra, pues el expresidente había calificado para el penal de Lurigancho, sin embargo, por medidas de seguridad penitenciaria, el exmandatario será trasladado al penal Ancón II.

“El procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo ha sido calificado por la Junta Técnica de Clasificación al Establecimiento Penitenciario Lurigancho. Sin embargo, por medidas de seguridad penitenciaria, se ha dispuesto a través de la Resolución Directoral N° 411-2025-INPE/ORL su traslado al Establecimiento Penitenciario Ancón II”, informó el INPE.

COMUNICADO DEL INPE SOBRE MARTÍN VIZCARRA

Cabe mencionar que el lugar donde estará Vizcarra por los próximos 5 meses, cuanta con las condiciones adecuadas para su permanencia. “Se le brindará la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”, explicó el INPE.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7