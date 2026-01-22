“Insuficientes, pero resultados”: José Jerí afirma que delincuencia disminuyó en primer trimestre de gobierno

El congresista encargado de la Presidencia del Perú, José Jerí, declaró que los resultados en la lucha contra la delincuencia en su primer trimestre de gobierno (octubre-diciembre), han dado resultados a la baja, pero que no han sido suficientes.

“Insuficientes, pero resultados. Como lo dijo el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, la mejor cifra es la de cero, siempre en referencia a la ejecución de estrategias (…), muestra la tendencia a la baja respecto al trimestre anterior”, declaró Jerí.

En su monólogo, indicó que la presentación de su balance contra la delincuencia se basó en los resultados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (SIECSC).

Homicidios y delincuencia juvenil

“Los resultados del trimestre de gobierno que comenzó en octubre, ha comenzado a dar resultados con el despliegue multisectorial en coordinación con nuestras fuerzas armadas, con los serenazgos y la policía, han empezado a dar resultados”, dijo Jerí.

No obstante, las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), del Ministerio de Salud (Minsa), señala que hasta el 20 de enero de 2026, han fallecido por homicidio 97 personas, sin contar que aún existen 107 muertes violentas ignoradas.

Por otro lado, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), señala que en noviembre de 2025 -cuando ya José Jerí gobernaba-, la delincuencia juvenil en la infracción de robo agravado se mantuvo en 791, a diferencia de octubre, que registró 806.

