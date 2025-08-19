Investigaciones fiscales contra Dina Boluarte se suspenden tras fallo del TC

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda competencial impuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, y dispuso suspender las investigaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte mientras dure su mandato.

La demanda presentada por el Ejecutivo se basó en que tanto la Fiscalía de la Nación, como las resoluciones del Poder Judicial que permitieron continuar con las investigaciones en contra de la mandataria, no estaban respetando la Constitución.

“Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial”, precisa la resolución del TC.

En el documento también se señala que, a partir de la sentencia emitida, “las investigaciones que se le realicen al titular de la Presidencia de la República, deberán de tomar en cuesta las pautas de competencia institucional establecidas en el fundamento 136”.

De acuerdo con a los argumentos del Ministerio Público y el Poder Judicial, para sostener las investigaciones contra la mandataria, menciona que “si bien existen limitaciones para la acusación a un presidente de la República durante su mandato, no existen restricciones para investigarlo por cualquier delito”. Acota, además, que llevar a cabo una investigación preliminar es distinto a formular una acusación de índole penal.