Jefe de la JNE desmiente a la ONPE: “No hubo fiscalizador ni policía” en recojo de ánforas halladas en la calle

Durante el interrogatorio de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Roberto Burneo, jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó que ningún policía y fiscalizador de la JNE estuvo presente al momento de recoger el material electoral encontrado en una calle de Surquillo.

“No hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas por vehículos no registrados, particulares, y no estuvo presente personal de la JNE. Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso”, aseveró Burneo frente a los parlamentarios.

En ese sentido, informó que se ha iniciado una investigación respecto a esta irregularidad a través de la Procuradoría de su jurisdicción.

Por otro lado, Burneo también confirmó que la JNE sabía de los retrasos en la entrega del material electoral desde antes por comunicados con la ONPE, pero que lo que realmente falló fue el despliegue de material digital, como computadoras e impresoras.

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