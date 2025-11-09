Jessica Tumi, precandidata por APP: más de 40 viajes y videos en su propia red social con fondos públicos a su servicio

Jessica Tumi Rivas es la directora del programa estatal Llamkasun Perú, antes Trabaja Perú, y a través de una serie de videos en los que ella es la protagonista difunde logros del mencionado programa desde diversas partes del Perú. Se registra más de 40 viajes junto a las mismas personas con fondos públicos. Tumi, quien además promete obras a los ciudadanos, es también precandidata a la vicepresidencia por Alianza Para el Progreso, partido encabezado por César Acuña.

Punto Final reveló que los videos en donde se observan logros del mencionado programa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), así como inauguración de obras, no se publican en Tik Tok en una cuenta institucional, sino en la cuenta personal de la directora Jessica Tumi Rivas (jessicatumioficial). Videos que incluso la funcionaria comparte en sus cuentas de Facebook e Instagram. En el material audiovisual llama la atención la reiterada presencia y protagonismo de Tumi, quien recibe flores en ceremonias en diversas partes del país, en donde incluso promete más obras.

Al tratarse del programa Llamkasun Perú, los más de 40 viajes se realizan con recursos y viáticos provenientes de fondos públicos. “Las personas que participan, los equipos que se llevan, incluso los viáticos usados para bien o para mal, serían materia de investigación”, señala el abogado penalista Augusto Linares.

Además de directora del programa del MTPE, Tumi es precandidata a la vicepresidencia por APP, por lo que queda la pregunta ¿puede un funcionario crear una campaña de medios paralela, usando los logros y viáticos de dinero público?

Cabe señalar que Llamkasun Perú es un programa técnico que le otorga dinero a diversas municipalidades para que generen empleo temporal en pequeñas obras. Cuenta con un total de 22 jefes en todo el país, por lo que la reiterada presencia de Tumi llama la atención.”Nosotros representamos al programa en las regiones. No hace falta que la directora viaje. Esas funciones las hacemos nosotros, sin generar gasto al Estado”, manifestó de manera anónima en Punto Final uno de los jefes.

VIAJES Y ACOMPAÑANTES DE JESSICA TUMI

Entre el 2024 y el 2025, Tumi ha hecho más de 40 viajes por diversas regiones. Aparece en cada inauguración del programa del MTPE. Pero no lo hace sola, casi siempre está acompañada de un mismo grupo de personas.

Abogado Christian Fidel Romero Moreno , asistencia técnica y elaborar informes legales. Se identifican comentarios suyos para su jefa en la mayoría de videos: “Gran trabajo”, “éxitos, Jessica”, “qué gran labor de Jessica Tumi”.

, asistencia técnica y elaborar informes legales. Se identifican comentarios suyos para su jefa en la mayoría de videos: “Gran trabajo”, “éxitos, Jessica”, “qué gran labor de Jessica Tumi”. Erick Adrianzen Elera , proveniente de Juventudes de Alianza Para el Progreso. Lama la atención que en sus registros de viáticos le cambian el nombre o apellido. Adrianzen sin ‘ere’ o Herrera en vez de Elera.

, proveniente de Juventudes de Alianza Para el Progreso. Lama la atención que en sus registros de viáticos le cambian el nombre o apellido. Adrianzen sin ‘ere’ o Herrera en vez de Elera. Esteban Monzon Cavero, proveniente de Juventudes de Alianza Para el Progreso. Contratado en febrero de este año, por el servicio de monitoreo de actividades y eventos del programa. Además, quiso ser alcalde de Puente Piedra en el 2022.

También se identificó fotos de 2021 en donde se les observa en eventos partidarios. Incluso en un video se observa a César Acuña visitando a las juventudes de APP, en donde también se registra a Tumi y Monzón.

Adrianzen negó laborar en el programa Llamkasun Perú, a pesar de los registros de viajes con su jefa a Cusco, Áncash, Apurímac y a Chiclayo en septiembre.

Punto Final llamó a Jessica Tumi, a una de sus asesoras y envió preguntas por escrito al Ministerio de Trabajo, preguntando quién graba y edita los videos de Tumi, pero nadie quiso responder.

