JNE admite apelación de Primero La Gente: Marisol Pérez Tello sigue en carrera en las Elecciones 2026

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió el recurso de apelación interpuesto por el partido Primero La Gente. Esta medida revoca la decisión inicial del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, que había bloqueado la inscripción de la fórmula presidencial liderada por Marisol Pérez Tello alegando una presentación extemporánea.

Tras la audiencia pública de este 8 de enero, el tribunal electoral permitió que la organización política permanezca en el proceso hacia los comicios generales. Aunque este fallo no garantiza la participación definitiva, valida formalmente el recurso y reactiva el trámite de inscripción que había sido declarado improcedente.

La agrupación argumentó que fallos técnicos en la plataforma digital del organismo impidieron el registro oportuno antes del cierre del plazo. Este caso se suma a la reciente ola de exclusiones de otras agrupaciones por criterios administrativos estrictos, lo que ha puesto bajo la lupa el rigor del cronograma electoral.

Durante su defensa, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, precisó que las dificultades no fueron responsabilidad del partido, sino de la herramienta Signec, integrada en el sistema Declara+. Según detalló, el software presentó errores críticos entre la medianoche del 23 de diciembre y el mediodía del 24.

“Esperamos que se dispongan las órdenes necesarias para que los jurados especiales califiquen nuestras candidaturas al Congreso y al Parlamento Andino”, subrayó la aspirante presidencial.

¿QUÉ SIGUE PARA PRIMERO LA GENTE?

La resolución actual traslada el expediente a una segunda instancia administrativa. Es importante precisar los siguientes puntos:

Revisión formal: El JNE solo ha confirmado que la apelación cumple con los requisitos para ser evaluada.

Sin veredicto de fondo: Aún no se determina si la plancha presidencial cumple con todos los requisitos de ley.

Situación de incertidumbre: El estatus legal del partido sigue pendiente de una sentencia final que confirme o revoque definitivamente el rechazo inicial.

Este avance representa un respiro para Primero La Gente en una etapa crucial donde múltiples listas han quedado fuera de la contienda por observaciones de forma.

