JNE confirma que César Acuña cometió infracción y vulneró la neutralidad electoral

El máximo ente electoral declaró infundada la apelación del gobernador de La Libertad, quien participó en un mitin de su partido Alianza para el Progreso en Huancayo.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, cometió una infracción al principio de neutralidad electoral, al participar en un evento político de su agrupación Alianza para el Progreso (APP) en la ciudad de Huancayo. El organismo declaró infundada la apelación que presentó el líder de APP contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo.

PARTICIPÓ EN MITIN PARTIDARIO DE APP

El pronunciamiento del JNE ratifica la Resolución N.º 00964-2025-JEE-HCYO/JNE, emitida el 29 de septiembre, que concluyó que Acuña vulneró la norma al asistir a un acto partidario de APP en la plaza Huamanmarca el pasado 20 de septiembre. En dicho evento, el gobernador pronunció un discurso en respaldo a los candidatos de su organización política, mientras se proyectaban imágenes suyas junto al símbolo del partido.

El JEE de Huancayo calificó estos hechos como propaganda electoral efectuada por una autoridad durante el ejercicio de sus funciones, lo que contraviene el principio de neutralidad que deben observar los funcionarios públicos. Por ello, el órgano electoral advirtió a Acuña que no repita este tipo de conductas, bajo apercibimiento de imponer sanciones y multas a su agrupación.

Finalmente, el JNE dispuso que la resolución sea remitida a la Contraloría General de la República y al Gobierno Regional de La Libertad, para que adopten las medidas correspondientes conforme a sus competencias.

