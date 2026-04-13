JNE denuncia a jefe de la ONPE y a funcionarios por fallas en jornada electoral

El Jurado Nacional de Elecciones dio un paso más tras los incidentes registrados durante la jornada electoral del 12 de abril y presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros funcionarios vinculados a la organización del proceso.

El recurso fue ingresado la tarde de este lunes 13 y quedó en manos del Quinto Despacho Fiscal. La acción legal, impulsada por el procurador del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, solicita investigar posibles delitos relacionados con el manejo de la jornada electoral.

Entre los presuntos ilícitos se mencionan abuso de autoridad, afectación al derecho de sufragio, omisión de funciones y obstrucción del desarrollo del proceso electoral, en perjuicio del Estado y de la ciudadanía.

Según el documento, el titular de la ONPE habría tenido conocimiento anticipado de los problemas logísticos y tecnológicos, pero no los habría comunicado a tiempo al pleno del JNE, lo que habría impedido adoptar medidas oportunas frente a la crisis.

La denuncia también incluye a otros funcionarios clave, como el gerente de Administración, Eduard Alarcón, y el responsable de la organización electoral, Ricardo Saavedra, por presuntas fallas en la supervisión logística y en la estabilidad del sistema durante la votación.

Asimismo, se incorpora al exgerente de Gestión Electoral, José Samame, y al representante de la empresa encargada del transporte del material, Juan Alvarado, debido a que la compañía no habría contado con los recursos suficientes para cumplir con la distribución, contribuyendo a los retrasos y la paralización del proceso en varios locales.

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