JNE detecta casi 3 mil incidencias electorales en el inicio del proceso 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha registrado 2,916 incidencias vinculadas a posibles vulneraciones del reglamento electoral, en el marco del proceso hacia las elecciones generales de 2026.

Según detalló su vocera, Liz Barrera, se reportaron 13 incidencias relacionadas con encuestas, 148 por neutralidad, 213 por propaganda electoral y 2,542 por publicidad estatal.

En cuanto al principio de neutralidad, el JNE detectó posibles actos de autoridades que podrían favorecer o perjudicar a determinadas organizaciones políticas. “Podría ser que una autoridad realice actividades de proselitismo o propaganda electoral, y el reglamento lo prohíbe, sobre todo en el caso de funcionarios en ejercicio”, explicó Barrera a Latina Noticias.

Uno de los casos consultados fue el del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien presentó recientemente los vagones y locomotoras traídos de Estados Unidos ante una gran concentración ciudadana, con carteles y presencia de seguidores. La vocera indicó que el equipo de fiscalización del JNE estuvo en el lugar y analiza la información para determinar si corresponde emitir un informe al Jurado Electoral Especial.

Para el especialista en temas electorales José Manuel Villalobos, no hay una vulneración clara en ese caso. “Si López Aliaga, por ejemplo, en la actividad del tren pidiera el voto o hiciera campaña con su partido, ahí sí habría una infracción a la neutralidad. Pero en principio no he detectado eso hasta ahora”, señaló.

Villalobos también comentó el caso de César Acuña, quien realiza actividades en el interior del país. Explicó que si las hace con licencia o fuera del ejercicio del cargo, no estaría infringiendo la ley, aunque reconoció que “es una sacada de vuelta”.

En lo que respecta a propaganda electoral, la mayoría de casos se concentra en Lima Centro. La normativa prohíbe colocar propaganda en predios públicos, algo que varias organizaciones estarían incumpliendo. “Estamos detectando actividades que buscan influir a favor de determinadas organizaciones políticas”, indicó Barrera.

Sobre publicidad estatal, las incidencias son aún mayores. La ley prohíbe el uso de colores, signos o símbolos asociados a partidos, así como la presencia del funcionario mediante su nombre, imagen, voz o cargo. Villalobos considera que este tema está “sobrerregulado” por el JNE.

Actualmente, el organismo electoral cuenta con cinco Jurados Electorales Especiales, 100 fiscalizadores distritales y 196 provinciales. Se prevé que la cifra se eleve a 45 mil fiscalizadores en todo el país conforme se acerque el inicio oficial de la campaña. Cabe recordar que, desde el 12 de enero de 2026, los funcionarios que postulen a cargos no podrán realizar proselitismo ni inspecciones de obras públicas.