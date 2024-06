Presidente del JNE se pronuncia tras testimonio de Salatiel Marrufo revelado en Punto Final

A través de un comunicado publicado en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, presidente de la institución, negó los señalamientos presentados en el testimonio de Salatiel Marrufo, revelado en Punto Final.

Pronunciamiento de la Presidencia del JNE en relación a las declaraciones y afirmaciones FALSAS de un investigado por corrupción difundidas en un programa dominical. pic.twitter.com/rMu8IUs825 — JNE Perú (@JNE_Peru) June 24, 2024

En el comunicado, el titular del JNE niega «enfáticamente los falsos cargos» presentados en su contra. Además, señala que la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones se reafirma en su compromiso de hacer respetar la voluntad popular manifestada en las urnas.

«Ni con motivo de las Elecciones Generales 2021 ni de las subnacionales del 2022, efectué maniobra alguna para favorecer o perjudicar candidatos u organizaciones políticas […] Reiterativamente he señalado que no he tomado contacto con ningún personero o integrante de agrupación política alguna».

Finalmente, en el comunicado Salas Arenas menciona que Salatiel Marrufo «miente» y «además está agregando sus propias conjeturas, amparándose en supuestas afirmaciones de terceros».

«Esta es una nueva versión de fraude, con ánimo de sembrar y afirmar dudas respecto de mi desempeño y del desarrollo del proceso electoral», se lee en el oficio.