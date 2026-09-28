JNE sobre credenciales de Rafael López Aliaga: “Se entregarán en el momento oportuno”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, respondió sobre la fecha en que se otorgarán las credenciales y abordó otros temas durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones fue consultado sobre cuándo se entregarán las credenciales a Rafael López Aliaga. Ante la pregunta, el titular del JNE respondió: “En el momento oportuno”.

JNE REPORTA 90 % DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Respecto a la ejecución presupuestal, explicó que el JNE registra más del 50 % de ejecución en el periodo señalado y que cerca del 90 % de su presupuesto ya se encuentra comprometido.

Asimismo, detalló que la ejecución devengada alcanza el 68,1 %. Añadió que esta semana se contratarán fiscalizadores, cuyos pagos están previstos para fines de octubre. También indicó que los equipos que serán utilizados durante el proceso electoral serán alquilados y pagados a fin de mes.

DESPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL EN LIMA SERÁ ESTE VIERNES

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales, el presidente del JNE señaló que “existen cerca de 100 mil centros poblados en el país, pero que el organismo electoral no puede llegar a todos ellos debido a diversas brechas logísticas”.

Entre las dificultades mencionó el apoyo necesario de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar el traslado y la cobertura del proceso. Además, anunció que este viernes se realizará el despliegue de material electoral en Lima.

JNE CUESTIONA ENCUESTAS SOLICITADAS POR LA DEFENSORÍA

El titular del organismo electoral también se refirió a las incidencias detectadas durante la elección general de este año. Señaló que estas fueron cercanas a las 100 mil y representaron alrededor del 1 % del total.

En ese contexto, explicó que el JNE no pudo atender un pedido de la Defensoría del Pueblo relacionado con el llenado de encuestas por parte de los fiscalizadores. Según indicó, se comunicó a la Defensoría que los fiscalizadores se encuentran concentrados en sus labores y que no corresponde que, durante sus actividades, tengan que detenerse para completar este tipo de fichas.

JNE PLANTEA UN CÓDIGO ELECTORAL

Entre los objetivos a futuro, el presidente del JNE destacó la necesidad de contar con un Código Electoral que reúna y sistematice toda la legislación electoral.

La propuesta, explicó, busca que las normas sean más claras y que la legislación electoral pueda encontrarse organizada en un solo cuerpo normativo.

¿POR QUÉ LOS RESULTADOS ELECTORALES DEMORAN?

Respecto al tiempo que toma conocer los resultados electorales frente a otros países, explicó que existen diferencias en los mecanismos utilizados.

Mencionó el caso de Colombia, donde se permiten resultados preliminares, mientras que en Perú los resultados pueden ser muy estrechos y existe un margen de error que debe ser considerado.

También señaló que corresponde a empresas como Ipsos y Transparencia informar sobre resultados preliminares, mientras que el procesamiento oficial corresponde a los organismos electorales.

JNE BUSCA FORTALECER SU PRESUPUESTO PARA EL PRÓXIMO AÑO

Finalmente, señaló que para el próximo año se busca fortalecer el presupuesto destinado a determinadas áreas, entre ellas educación.

Respecto al cuadro de multas aplicado por el organismo electoral, indicó que estas responden al marco legal vigente, aunque dejó abierta la posibilidad de actualizarlo en coordinación con el Congreso.

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