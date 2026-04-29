JNJ convoca concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció la convocatoria para el concurso público de selección y nombramiento de quien asumirá el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la renuncia del extitular Piero Corvetto.

Mediante la Resolución Nº 283-2026-JNJ, publicada este miércoles 29 de abril en el diario El Peruano, la JNJ informó la apertura del proceso para elegir al próximo jefe de la ONPE, quien será designado para cumplir funciones en un periodo renovable de 4 años.

Como se menciona en el documento, esta medida se da luego de que el organismo aceptara la renuncia de Piero Corvetto el pasado 21 de abril. Además, precisa que el concurso contará con cuatro etapas de evaluación bajo criterios de mérito y transparencia, las cuales son de carácter eliminatorio.

Dicha convocatoria con las bases aprobadas, cronograma y detalles de los requisitos ha sido difundida a través de la página web institucional del JNJ.

RENUNCIA DE PIERO CORVETTO POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Este concurso público se da en el marco de la salida del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, tras la investigación en su contra por el retraso en la entrega del material electoral durante los comicios del 12 de abril.

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