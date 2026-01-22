JNJ remueve a Pablo Sánchez: No fue ratificado como fiscal supremo

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó la no ratificación de Pablo Sánchez Velarde en el cargo de fiscal supremo. Tras una votación mayoritaria, el pleno del organismo autónomo determinó que el magistrado no cumple con los estándares de integridad e idoneidad exigidos para la permanencia en la carrera fiscal.

El informe final, sustentado por el magistrado Cayo Galindo, concluyó que Pablo Sánchez no superó la evaluación de conducta funcional. El punto crítico de la decisión radica en sus antecedentes disciplinarios, específicamente una suspensión de 120 días por la comisión de faltas muy graves, lo que invalidó su perfil profesional ante el rubro de comportamiento exigido.

El análisis integral evaluó diversos criterios obligatorios como la calidad de decisiones y desarrollo profesional, conducta ética y antecedentes disciplinarios, así como asistencia, puntualidad y rendimiento operativo.

Bajo la presidencia de María Teresa Cabrera, el pleno de la JNJ alcanzó los votos necesarios para ejecutar el cese. La votación se dividió de la siguiente manera:

A favor de la no ratificación: Germán Serkovic, Gino Ríos, Víctor Chanduví, Cayo Galindo y María Teresa Cabrera.

Voto con reserva: Francisco Távara coincidió en el retiro del fiscal, pero discrepó en los fundamentos técnicos.

En contra (a favor de Sánchez): Jaime de la Puente fue el único miembro que respaldó la continuidad del magistrado.

La audiencia pública, realizada en San Isidro bajo la convocatoria N.° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ, marca el fin de la trayectoria de Pablo Sánchez en la cúpula del Ministerio Público. Según el artículo 35 de la Ley Orgánica de la JNJ, este proceso de evaluación integral es indispensable cada siete años para garantizar un sistema de justicia meritocrático e imparcial.

