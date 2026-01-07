José Antonio Kast en Perú: Pide lucha conjunta contra el crimen organizado y la migración irregular

El electo presidente chileno, José Antonio Kast, quien asumirá funciones en marzo, se reunió con el mandatario peruano, José Jerí, en Lima. Tras la cita, Kast dio algunos alcances sobre los temas abordados, siendo uno de ellos el que engloba la crisis migratoria y la seguridad ciudadana.

“A los inmigrantes irregulares le quedan 63 días para dejar Chile y volver con sus documentos en regla. Buscamos orden. Deben entrar por la puerta. Si lo hicieron por la ventana, deben salir y entrar por la puerta, para ver los antecedentes y analizar si tenemos las capacidades para recibirlos”, remarcó Kast en conferencia de prensa.

En cuanto a su propuesta para hacer que los inmigrantes ilegales venezolanos vuelvan a su país, dijo esperar que la caída de Nicolás Maduro permita que esto se cristalice en el más breve plazo.

“El que ejercía ilegítimamente el poder en Venezuela ha sido arrestado. Esperamos que con la transición puedan aterrizar los aviones en Venezuela. Estamos generando puentes de diálogo para buscar una salida humanitaria, para que los que fueron forzados a dejar su país puedan volver”, enfatizó.

Asimismo, José Antonio Kast volvió a reiterar su apoyo a la acción armada emprendida por Estados Unidos en Venezuela. “Con Boric tenemos una discrepancia y no voy a profundizar en ello. Pero la violación de los derechos de 8 millones de personas que fueron forzadas a migrar por temas económicos, persecución política, requería que alguien haga algo”, concluyó.

Más temprano, en sus primeras declaraciones en Palacio de Gobierno, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, agradeció la disposición del gobierno peruano para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la inmigración irregular.

“Tenemos que enfrentar el crimen organizado en conjunto. Este no respeta fronteras ni banderas, por eso es importante el tema legislativo. Se tiene que dar certeza física de seguridad a las personas y también certeza de seguridad jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular que en algunos casos fue migración forzosa por el no respeto a las normas democráticas en algunos países”, señaló.

