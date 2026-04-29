José Balcázar: “Alemania fue empujada a una guerra por culpa, en parte, de los judíos”

El presidente de transición José María Balcázar, durante su exposición en la Cámara de Colegio de Lima (CCL) por la presentación de un libro, expresó una perspectiva errónea sobre la comunidad judía en contexto de la Segunda Guerra Mundial.

“¿Qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional en Alemania? ¿Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra, en parte, por culpa de los judíos?”, dijo el mandatario.

Ante la exposición de estos comentarios, la Presidencia de la República del Perú, publicó unas disculpas donde subrayan que el Estado “sostiene consistentemente que el fanatismo nazi fue la causa de aquella deflagración bélica y culpable del imperdonable genocidio del pueblo judío”.

“El señor presidente José María Balcázar expresa su más enérgico rechazo al genocidio cometido contra el pueblo judío en el marco de la II Guerra Mundial”, se lee en el informe del Despacho Presidencial.

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