José Jerí aceptará levantamiento del secreto de sus comunicaciones, pero hace aclaración

Tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente José Jerí confirmó que autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones ante la Fiscalía de la Nación con el objetivo de tratar de esclarecer sus cuestionadas reuniones con empresarios chinos.

No obstante, el mandatario explicó que, aunque está dispuesto a transparentar sus registros, el proceso debe respetar la seguridad nacional. Según Jerí, su dispositivo contiene información sensible vinculada a labores de inteligencia y secretos de Estado.

“Hay secretos de Estado con inteligencia que uno maneja, por eso, yo voy a poner a disposición el levantamiento del secreto de mis comunicaciones respecto al celular que tengo y ellos (la Fiscalía) determinarán la pertinencia constitucional y legal (de hacerlos de conocimiento público)”, precisó.

Respecto a los plazos, el jefe de Estado aseguró que la entrega de información se realizará en estricta coordinación con su equipo legal. Reiteró que ya existe un documento previo enviado a las autoridades para facilitar las diligencias.

Finalmente, Jerí afirmó que cumplirá con los plazos que el Ministerio Público solicite y subrayó que manejar secretos de Estado no implica una negativa a la justicia, sino una protección a la integridad del país.

