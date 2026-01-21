José Jerí acude hoy a la Comisión de Fiscalización para responder por reuniones no registradas con empresario chino

El presidente José Jerí acudirá este miércoles 21 de enero a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para brindar sus descargos sobre sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, los mismos que fueron revelados por Punto Final.

El último martes, el Parlamento publicó en su página oficial la orden del día donde se oficializa la presentación del mandatario en una sesión extraordinaria programada para las 14:00 en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo.

Agenda oficial de la sesión

De acuerdo a la agenda publicada por la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el presidente José Jerí responderá a las preguntas y temas formulados por los congresistas sobre su encuentro no registrado en los medios oficiales con Zhihua Yang, el 26 de diciembre de 2025, revelado por Punto Final. El segundo, sobre la visita no registrada al establecimiento de Market Capón, perteneciente al mismo empresario, ocurrido el 6 de enero de 2026, en el Centro de Lima, jirón Paruro.

Sobre los petitorios, se registran los siguientes:

Informe sobre la fecha, hora y lugar exacto de la reunión sostenida.

Identidad completa del empresario con quien se reunió.

Temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos.

Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.

Informe las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada oficialmente, conforme a las normas vigentes.

Informar si la Embajada de la República Popular China, tenía conocimiento de esta reunión.

Informe sobre si tiene conocimiento de las licitaciones o contrataciones suscritas entre el empresario y el Estado.

Otros aspectos vinculados a la reunión.

