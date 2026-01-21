José Jerí afirma que empresario chino lo invitó viajar “nuevamente” a China

El presidente José Jerí declaró al Congreso de la República que en su almuerzo que sostuvo con Zhiua Yang, el empresario chino proveedor del Estado con una hidroeléctrica paralizada, le ofreció un viaje “nuevamente a China” pero que no lo aceptó por distintos motivos personales.

Jerí describió que mientras hablaban sobre el día de la amistad Perú-China 2026, se refirió que “ellos”, a modo de gratificación por su presencia, le invitaron nuevamente a China, “así como en otras oportunidades tanto a ellos como a otras personas, no pude aceptar el viaje por distintos motivos”, contestó al congresista Ventura.

También aclaró que no se comunicó con ninguna autoridad de Indecopi para subsanar la sanción que la institución impuso al Market Capón de Zhiua. “Tampoco influí en la resolución que habría beneficiado a la tienda, además, yo no tengo injerencia en Indecopi, ente autónomo”, indicó.

En la misma línea, indicó que no se habló sobre el tema de la concesión eléctrica paralizada de Zhiua desde el 2023. “No, no hubo nada de eso, más aún, los hechos hablan por sí solos, son una concesión que inició aproximadamente el 2017 y se otorgó el 2023”, concluyó.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7