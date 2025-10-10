José Jerí asume la Presidencia de la República ante vacancia de Dina Boluarte

Con 122 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se declaró la vacancia de Dina Boluarte en los primeros minutos del viernes 10 de octubre. El presidente del Congreso, José Jerí, señaló que se comunicará de inmediato a Boluarte Zegarra. Este anuncio llega tras la admisión y votación de las cuatro mociones de vacancia llevadas a cabo en el Pleno del Congreso. En este escenario, José Jerí asume la Presidencia de la República.

En la noche del jueves 9 de octubre se cursó la comunicación a Dina Boluarte sobre la votación de la vacancia en su contra, citandola a las 11:30 p.m. de la misma noche. Sin embargo, su abogado Juan Carlos Portugal señaló que no iban a acudir a la convocatoria y que estaban en contra del proceso parlamentario. “No lo convalidaremos”, se lee en una publicación de Portugal en X.

Previamente, el congresista Fernando Rospigliosi se puso la banda presidencial para dar paso a que Jerí asuma la presidencia. Esto ante el rechazo a la censura de la mesa directiva del Congreso vigente.

JURAMENTA JOSÉ JERÍ

El parlamentario de 39 años y abogado de profesión juramentó como presidente de la República a las 00:59 del viernes 10 de octubre. “Juro por mi país, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerod conla Constitución política del Perú desde este momento hasta julio de 2026”, expresó José Jerí.

