José Jerí: ¿qué ocurrirá con las investigaciones contra el expresidente?

El futuro judicial del expresidente José Jerí entra en una nueva etapa tras dejar la Presidencia de la República y reincorporarse a su escaño en el Congreso. Con su salida de Palacio de Gobierno, las investigaciones fiscales que se encontraban en curso podrían acelerarse y dar paso a medidas más incisivas en las próximas semanas.

Jerí es investigado de manera preliminar por presunto tráfico de influencias y supuestas contrataciones irregulares durante su gestión en el Ejecutivo. Según explicó el abogado penalista James Rodríguez, esta nueva condición del exmandatario marcaría un punto de quiebre en el avance del proceso.

“Judicialmente, las investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias y contrataciones irregulares ahora definitivamente van a avanzar con mayor fuerza”, señaló el especialista en declaraciones a Latina Noticias.

POSIBLES DILIGENCIAS FISCALES

De acuerdo con Rodríguez, el Ministerio Público podría ejecutar en los próximos días o semanas diversas acciones destinadas a recabar mayores elementos de convicción. Entre ellas, no se descartan allanamientos tanto en la vivienda del exjefe de Estado como en su despacho congresal.

Estas diligencias tendrían como objetivo la incautación de documentos, equipos electrónicos u otros materiales que puedan resultar relevantes para la investigación fiscal.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El penalista también indicó que la actual investigación preliminar podría pasar a la etapa de investigación preparatoria, lo que supondría un mayor nivel de formalización del caso. En ese escenario, la Fiscalía estaría facultada para solicitar medidas como el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, así como otras restricciones de derechos.

“Se pueden solicitar levantamientos del secreto bancario, de las comunicaciones y otras medidas restrictivas, incluso un impedimento de salida del país”, precisó Rodríguez. Este tipo de disposiciones suele aplicarse cuando el Ministerio Público considera que existen indicios suficientes para profundizar las pesquisas y asegurar la presencia del investigado durante el proceso.

