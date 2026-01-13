José Jerí: Comisión de Fiscalización inició indagaciones preliminares por reunión no registrada oficialmente con empresario chino

Luego del reportaje de Punto Final que muestra al presidente José Jerí ingresando a un chifa encapuchado para reunirse con un empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República informó que ha iniciado indagaciones preliminares para determinar si existen responsabilidades políticas del mandatario al sostener este encuentro que no estaba programado en su agenda presidencial y que además no contó con un registro oficial.

A través del oficio N°0804-2025, la comisión fiscalizadora solicitó al jefe de Estado brindar con carácter de urgencia detalles relacionados a su reunión con el empresario chino Zhihua Yang en un local ubicado en el distrito de San Borja, para el cual empleó un vehículo del Estado.

Además pidió información detallada y documentada en el plazo más breve posible de los siguientes datos:

1. Fecha, hora y lugar exacto de la reunión sostenida.

2. Identidad completa del empresario con quien se reunió.

3. Temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos.

4. Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.

5. Explicación expresa de las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada

oficialmente, conforme a las normas vigentes.

6. Informar si la Embajada de la República Popular China, tenía conocimiento de esta reunión.

Cabe señalar que el presidente José Jerí se pronunció ayer sobre este caso y descartó irregularidades en dicha reunión señalando que se trata de preparativos para el Día de la Amistad Perú China, el cual se desarrollará en Palacio de Gobierno.

“Se está planeando hacer una actividad oficial en el Palacio de Gobierno, (la reunión no se registró) porque era 26, principalmente yo fui a cenar y tercero, esa es una serie de actividades que se van a ver plasmadas en febrero. No hay nada de irregular, nada de indebido, pero voy a reflexionar. Y sí es cierto que las cosas buenas que uno puede hacer pueden tornarse, a nivel de percepción, mala y eso es un mea culpa que tengo que hacer”, señaló el mandatario.

