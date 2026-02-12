José Jerí: Congresistas alcanzan 78 firmas para convocar Pleno extraordinario y debatir mociones de censura

Congresistas de diversas bancadas informaron que lograron alcanzar las 78 firmas necesarias para solicitar que se convoque un Pleno Extraordinario con el objetivo de debatir las mociones de vacancia presentadas contra el presidente José Jerí.

Esto se produce en el contexto de las controversias e investigaciones generadas por el denominado ‘Caso Chifagate’ y las presuntos favorecimientos a empresarios chinos, con los que el Mandatario se reunió de forma clandestina.

El documento cuenta con las firmas de congresistas de Perú Libre, Honor y Democracia, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Avanza País, Juntos por el Perú, Acción Popular, Renovación Popular y seis legisladores no agrupados.

Si bien el Parlamento está en receso y solo funciona la Comisión Permanente, ahora el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, está obligado a convocar un pleno extraordinario para que los 130 congresistas discutan el tema consignado en el oficio, es decir, las mociones de vacancia contra José Jerí.

