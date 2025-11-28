José Jerí convoca a Consejo de Ministros para declarar estado de emergencia en la frontera Perú-Chile

Un nuevo episodio de tensión se registró esta mañana en la frontera entre Perú y Chile, donde cerca de un centenar de ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades bloquearon el paso vehicular en la carretera que une ambos países. La protesta, motivada por la imposibilidad de ingresar a territorio peruano al no contar con la documentación exigida por las autoridades migratorias, generó la interrupción total del tránsito y requirió la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Carabineros de Chile.

Según informaron fuentes policiales, los manifestantes colocaron piedras de gran tamaño sobre la vía, impidiendo el desplazamiento tanto de vehículos particulares como de unidades de transporte de carga y de pasajeros. El bloqueo se extendió por varias horas y provocó la acumulación de vehículos en ambos lados de la frontera, afectando a trabajadores, transportistas y turistas que se desplazaban entre los países.

Ante la gravedad de la situación, el presidente José Jerí se pronunció desde su cuenta oficial de X, anunciando que ha convocado a un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de declarar en estado de emergencia la frontera sur del país. El mandatario señaló que la medida busca garantizar el orden interno y la seguridad en una zona que, en las últimas semanas, ha registrado un incremento en la presión migratoria.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el gobernador regional de Tacna solicitara formalmente al Ejecutivo la aprobación del estado de emergencia, argumentando que la región enfrenta una situación crítica que supera su capacidad de respuesta. Según autoridades locales, el flujo irregular de migrantes ha generado preocupación en la población y una demanda urgente de mayor presencia del Estado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha confirmado que el canciller Hugo Zela se ha reunido con representantes de la PCM, viceministros de los sectores Defensa e Interior y de la PNP, en el marco de las medidas dispuestas por la presidencia de la República. En dicha reunión se abordó la crisis migratoria registrada en la frontera sur.

Jerí también informó que se reforzará la vigilancia militar en la zona fronteriza. “Se procurará redoblar los esfuerzos de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de la frontera. De igual forma, Migraciones y PNP intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestros compatriotas”, escribió en la plataforma. El presidente añadió que el Gobierno trabaja en coordinación con Chile para restablecer el tránsito y atender la situación humanitaria de los extranjeros varados.

Mientras tanto, efectivos de la PNP y Carabineros continúan desplegados en el área con el objetivo de despejar la vía y prevenir nuevos disturbios. Las autoridades no descartan que se registren más incidentes en los próximos días, en medio de un panorama regional marcado por el aumento de los flujos migratorios irregulares.

