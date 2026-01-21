José Jerí revela ante Comisión de Fiscalización otras dos visitas a chifa de empresario chino

Tal como se había anunciado, el presidente José Jerí acudió este 21 de enero a la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar sus descargos sobre sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, los mismos que fueron revelados por Punto Final.

Durante su intervención ante la comisión fiscalizadora, el jefe de Estado aseguró que este encuentro fuera del despacho presidencial no fue planificado, y que acudió al local de comida acompañado del Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y de sus escoltas. Asimismo, negó una vez más haber cometido actos ilícitos y consideró que un sector político pretende distorsionar esta actividad con fines personales de cara a las Elecciones 2026.

“Yo no le he mentido al país, yo no he cometido ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena. Lo que sí es claro y evidente que hay una intencionalidad, que seguramente las investigaciones determinaran quiénes están detrás de ello, en querer perjudicar, pretender generar inestabilidad y alterar un proceso electoral que se encuentra en curso que tiene que ser parcial y transparente“, señaló el mandatario.

RECONOCE MÁS VISITAS NO REGISTRADAS:

El presidente José Jerí también reconoció ante la comisión liderada por el legislador Elvis Vergara que visitó en más de una oportunidad el chifa de Zhihua Yang ubicado en el distrito de San Borja. Además dejó abierta la posibilidad de haber sido víctima de una trampa.

“No han mencionado (….) mis otras visitas al chifa en diversos horarios como lo fue el 3 de diciembre en la noche, el cual fui nuevamente con mi escolta, tampoco mencionado mi almuerzo que fue luego de una actividad particular que tuve en el Pentagonito 9 del 12 (diciembre)“, añadió.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7