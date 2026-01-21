José Jerí sobre reunión con empresario chino: “esta cena no fue planificada ni organizada”

En la Comisión de Fiscalización del Congreso, el congresista encargado de la presidencia del Perú, José Jerí, ha declarado ante las controversias por el caso “Chifagate”, que sus reuniones en el chifa de Zhihua Yang no fueron planificadas, y que inclusive, ha ido en más de una oportunidad al restaurante con fines alimentarios fuera del Despacho Presidencial.

Según el presidente Jerí, visitó los 3 y 9 de diciembre el mismo chifa del distrito de San Luis alrededor de las 9.00 y 10.00 p. m., con su escolta y presuntamente su ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Además, también agregó que visitó muchas más veces el Market Capón de Zhihua Yang, sin especificar fechas, desde las 6.00 p. m., hora que él ha calificado como “prudente horario comercial”.

“Quiero ser sumamente claro en algo: esta cena no fue planificada ni organizada, fue una reunión circunstancial con el dueño del lugar donde fui acompañado con el señor ministro”, declaró ante el Congreso el mandatario Jerí.

Añadió que en dichas reuniones no abordó temas comerciales y mucho menos percibió sobornos o arreglos para favorecer los intereses de Zihuan Yang, sino que conversó temas “circunstanciales” y que rechazó una oferta para visitar China.

“Yo no le he mentido al país, no he hecho ningún acto irregular o ilícito en la cena, lo que sí es claro y evidente es que hay una intencionalidad de desestabilizar, y las investigaciones determinarán quién está detrás de ello”, comentó Jerí, calificando su situación como “una trampa”.

