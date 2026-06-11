Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este jueves 11 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 11 DE JUNIO

Según el portal de Transparencia, hasta la mañana de este jueves el presidente no registra actividades oficiales fuera de Palacio de Gobierno.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión de trabajo con el político Luis Humberto Sime Balladares, a las 9 de la mañana. El encuentro duró poco más de una hora.

VIDEO RECOMENDADO