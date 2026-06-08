Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este martes 2 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 8 DE JUNIO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, aún no registra actividades oficiales. Esto luego de que el último domingo acudiera a su local de votación ubicado en Chiclayo, desde donde exhortó a los candidatos presidenciales a respetar los resultados oficiales que emita la ONPE, al considerar que el país necesita un nueva etapa de “pacificación, unidad y respeto democrático”.

En tanto, desde la cuenta de ‘X’ de Presidencia se envió un saludo por el Día Mundial de los Océanos: “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los mares que albergan una extraordinaria biodiversidad y son fuente de vida, alimento y desarrollo para millones de personas. Cuidar nuestros océanos es una tarea de todos para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones”.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, todavía no registra reuniones oficiales en la sede principal del Ejecutivo.

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