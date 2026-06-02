Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este martes 2 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 2 DE JUNIO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, aún no registra actividades oficiales tras la realizada durante la noche del lunes.

El mandatario realizó una visita protocolar al Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Carlos Castillo, en el marco de su próximo viaje al Vaticano, donde sostendrá un encuentro con el papa León XIV.



Durante la reunión, también se abordaron los preparativos y coordinaciones ante la llegada del Santo Padre al Perú en noviembre de este año.

Este martes, a través de la cuenta de Presidencia, se envió un saludo por el aniversario del histórico distrito de Villa El Salvador: “Saludamos a los vecinos de Villa El Salvador por sus 43 años de creación política. Su historia está marcada por el empuje admirable de hombres y mujeres que, con una organización ejemplar y un espíritu solidario, transformaron su distrito en un gran motor económico, comercial y social de Lima Sur”.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, se reunió con el congresista Alfredo Pariona Sinche en su despacho entre las 8:49 de la mañana hasta las 9:51. Es habitual que el jefe de Estado reciba visitas de parlamentarios durante la semana.

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