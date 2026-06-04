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Política

Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

Política
Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente
mlapuente@latina.pe
mlapuente@latina.pe
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José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este jueves 4 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 4 DE JUNIO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, mantuvo una reunión el día de hoy a las 8:30 en Palacio con el congresista Segundo Acuña Peralta.

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