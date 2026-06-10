Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este miércoles 10 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 10 DE JUNIO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, aún no registra actividades oficiales. Esto luego de que el último martes por la noche tomara juramento en Palacio de Gobierno a Berthin Enrique Gómez Vela como nuevo titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Horas antes, el mandatario participó en la ceremonia de transferencia de la Unidad Ejecutora del Proyecto Presa Chonta, marcando el inicio de una nueva etapa para concretar la obra.

El Proyecto Chonta será ejecutado por el Gobierno central a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Midagri, permitiendo garantizar el acceso al agua para la agricultura y el consumo de la población.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión de trabajo con Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, a las 8 de la mañana. El encuentro duró poco más de media hora.

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