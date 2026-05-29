Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | Este viernes 29 de mayo, la Presidencia de la República realizó actividades oficiales. A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia se conocieron los detalles de la agenda del jefe de Estado. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 29 DE MAYO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, no registra actividades hasta el momento, pero sí se envió un saludo institucional por el Día del Servidor Público. “Reconocemos a miles de peruanos que, con compromiso y vocación de servicio, trabajan cada día por el bienestar de la ciudadanía. Su dedicación y esfuerzo son fundamentales para construir un Estado más cercano, eficiente y al servicio de todos”, dice la publicación de Presidencia.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el jefe de Estado todavía no registra reuniones de trabajo oficiales este viernes 29.

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