Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este viernes 5 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 5 DE JUNIO

Desde la cuenta de Presidencia se pudo constatar que el presidente de la República, José María Balcázar, participó en la ceremonia por el 146° Aniversario de la Batalla de Arica y Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera, en el distrito de San Borja.



PRESIDENTE BALCÁZAR Y ARZOBISPO CASTILLO DE LIMA PLANIFICAN PREPARATIVOS PARA LA VISITA DEL PAPA

En el marco de una visita protocolar, el presidente José María Balcázar y el arzobispo de Lima y primado del Perú, Carlos Castillo, abordaron el diálogo sobre los preparativos y coordinaciones ante la llegada del papa León XIV.

La Presidencia del Perú informó que durante el encuentro entre ambas autoridades se abordaron varios temas relacionados a la próxima visita del presidente Balcázar a las oficinas del sumo pontífice en el Vaticano.

En ese sentido, también discutieron sobre la gestión y articulación ante la llegada del papa León XIV en noviembre de 2026.

Por otro lado, también se informó que el Balcázar tendrá una audiencia privada con Robert Prevost.

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