José María Balcázar se reúne con Julio Velarde en Palacio de Gobierno | FOTOS

Como parte de sus primeras actividades oficiales tras asumir el cargo, el presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con el titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, en Palacio de Gobierno.

El encuentro tuvo una duración aproximada de 17 minutos y fue confirmado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Según el pronunciamiento, la reunión reafirma el compromiso del actual Gobierno con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía nacional.

En el marco del compromiso del Gobierno de preservar la estabilidad y las reglas macroeconómicas, el presidente de la república, José María Balcázar Zelada, se reunió esta tarde con el titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, a fin de priorizar la… pic.twitter.com/E36MkykY0z — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 20, 2026

Antes de la cita, el mandatario destacó la trayectoria de Julio Velarde al frente del ente emisor. Por ejemplo, Balcázar calificó al presidente del BCRP como un referente en el manejo económico, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional.

Asimismo, señaló que el diálogo es necesario para escuchar propuestas y visiones sobre el país que se busca construir, resaltando la importancia de mantener una política económica responsable en un contexto de transición política.

