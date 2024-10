Juan Carlos Portugal en ‘Agente Encubierto’: «Choferes tienen que responder por cofre»

En un nuevo episodio del programa digital de Latina Noticias «Agente Encubierto», el periodista Rodrigo Cruz conversó con Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, en la Universidad San Martín de Porres. El letrado habló de diferentes temas que involucran a su patrocinada como el caso del llamado ‘cofre presidencial‘ que habría trasladado al prófugo Vladimir Cerrón.

Durante la entrevista, Portugal sostuvo que efectivamente el vehículo asignado a la Presidencia de la República estuvo el 24 de febrero de este año en la zona de Sarapampa, ubicado dentro del balneario de Asia, pero tampoco puede brindar detalles de qué hacía allí. Dijo que esa información se la ha proporcionado al Ministerio Público que investiga a Boluarte Zegarra por el presunto delito de encubrimiento personal.

En otro momento, el letrado indicó que el chofer del ‘cofre presidencial’, el suboficial Félix Montalvo Guevara, tiene que hablar ante la Fiscalía de la Nación para aclarar la suspicacia que se tiene de un traslado clandestino de Cerrón, quien sigue sin poder ser ubicado por la Policía Nacional desde hace un año.

«Me parece importante que esta persona [suboficial Félix Montalvo Guevara] vaya, como también me resulta importante que la presidenta diga por qué se quedó hasta el día siguiente [25 de febrero], con quiénes estuvo, qué hizo y eso es importante manifestarlo», explicó.

SIETE INVESTIGACIONES FISCALES

De otro lado, Portugal respondió el hecho que la presidenta Dina Boluarte tenga siete investigaciones fiscales y haya superado a su predecesor Pedro Castillo, quien tuvo en su momento cerca de cinco casos en el Ministerio Público.

«Seguramente habrán más porque hay una irreflexión institucional por parte del Ministerio Público. Considero que la demanda competencial, que no la he planteado yo sino otros colegas, va sincerar cuál es el estándar de sospecha que el Ministerio Público necesita para investigar a una presidenta de la República. No podemos permitir que ante cualquier chisme, humor o nota periodistica se le tenga que estar investigando», explicó.

El abogado de Boluarte consideró que de los siete casos abiertos en la Fiscalía, solo dos podría considerar que sigan su trámite.

Cuestionó que un caso como el abierto sobre una presunta reunión entre la mandataria y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se haya iniciado a partir de la sola declaración de Jaime Villanueva y reiteró que la indagación por las muertes en las protestas tiene una argumentación «precaria» que viene del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.