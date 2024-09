Presidente del PJ en ‘Agente Encubierto’: «Si algún juez ha recibido beneficios que se le sancione»

En un nuevo episodio del programa digital de Latina Noticias «Agente Encubierto», el periodista Rodrigo Cruz entrevistó al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, quien brindó su posición con respecto a la investigación en contra del presentador de televisión, Andrés Hurtado, y las juezas presuntamente vinculadas a este personaje implicado en una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.

PRESIDENTE DEL PJ: «SI ES QUE ALGÚN JUEZ O JUEZA HA RECIBIDO BENEFICIOS QUE SE LE APLIQUE LA LEY»

Recordemos que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial abrió un proceso disciplinario y una investigación preliminar contra la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa, y la jueza anticorrupción Paola Valdivia, respectivamente, por su conexión con el conductor de televisión.

«Está en investigación y le digo con toda firmeza, si es que algún juez o jueza ha recibido beneficios, remodelaciones o lo que fuera, que se le aplique la ley, que se le sancione», sentenció el presidente del Poder Judicial.

JAVIER ARÉVALO: «HE HABLADO CON EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONTROL SOBRE ESTE TEMA»

Recordemos que la jueza María Delfina Vidal La Rosa está en el ojo de la tormenta por la presunta organización de una fiesta por el Día del Juez y la Jueza, en el año 2023, a cargo del presentador de ‘Hoy es Sábado con Andrés’.

Además, la jueza anticorrupción Paola Valdivia Sánchez está relacionada con una presunta remodelación realizada en su departamento por el conductor de televisión. De hecho, la Corte Superior de Justicia de Lima decidió retirarla de su cargo en la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima, tras la difusión de otro informe periodístico en su contra.

«Yo he hablado con el presidente de la Autoridad Nacional de Control (ANC) sobre este tema. Lo que pasa es que estos procedimientos no se publicitan porque tienen características de «reservado». El presidente del ANC es autónomo, yo no soy su jefe, pero sí coordinamos y fue a mi despacho. Hemos convocado a una sala plena para un jueves y así se designó a dos jueces para que vean el tema».

CASO CHIBOLÍN: «SI ES QUE HAY EVIDENCIA DE DELITO SE COMUNICARÁ AL MP, NO SE PUEDE CUBRIR NADA»

La expresidenta del Poder Judicial Elvia Barrios Alvarado y el también vocal supremo, Ramiro Bustamante Zegarra, investigarán los hechos sucedidos en la Corte de Justicia de Lima, a raíz del escándalo de ‘Chibolín’, así lo decidió la Sala Plena de la Corte Suprema, que ordenó que dos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en quince días hábiles, emitan un informe sobre las posibles irregularidades administrativas y de gestión.

«Si es que hay faltas administrativas se comunicará a la ANC y si es que hay evidencia de delito se comunicará al Ministerio Público. Téngalo por seguro, no se puede cubrir nada«, especificó Arévalo Vela.

