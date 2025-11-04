Juez Juan Carlos Checkley ordena captura de fiscal Elizabeth Peralta

El juez supremo Juan Carlos Checkley ha dado un giro inesperado en el caso de Elizabeth Peralta. Tras haber ordenado su excarcelación el pasado 27 de octubre, el magistrado dispone ahora la captura a nivel nacional e internacional de la suspendida fiscal, quien se encuentra vinculada en el caso Andrés Hurtado “Chibolín”.

Esta decisión se toma después de que la Fiscalía Suprema solicitara la nulidad de la disposición que dejaba a Peralta en libertad. Esto, luego de que el juez Checley resolviera de oficio dejar sin efecto la prisión preventiva de Peralta.

🔴 #URGENTE | Juez Supremo Juan Carlos Checkley dispone la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la fiscal Elizabeth Peralta Santur. El 27 de octubre, el mismo magistrado ordenó su excarcelación. El domingo, en Punto Final, se advirtió de este posible escenario. pic.twitter.com/oJnJFBDA3h — PuntoFinalOficial (@PuntoFinalOf) November 4, 2025

El pasado domingo, en el programa Punto Final, se había anticipado que la situación de la fiscal podría cambiar, lo que ahora se ha confirmado con la orden de ubicación y captura emitida por el juez.

La razón: El Ministerio Público advirtió que Peralta fue excarcelada sin que se resolviera su situación en un recurso de apelación, como exige el Código Procesal Penal en las revisiones de prisión preventiva de oficio.

Peralta es señalada por ser el enlace de Andrés Hurtado en la fiscalía de lavado de activos. Estuvo en prisión preventiva hasta el pasaso 29 de octubre.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Melania Urbina aquí: