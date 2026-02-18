Julio Velarde vio pasar 10 presidentes en 20 años en el BCR: ¿quién seguirá?

Pasarán gobiernos, presidentes, gabinetes de ministros, ministros, congresistas, periodos parlamentarios, pero desde el 2006, Julio Velarde Flores, doctor en economía, se ha mantenido inamovible en su su puesto como presidente de una de las instituciones del Estado peruano más importante en su historia moderna: el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Desde el 2006, la función clave de Velarde en el BCRP es la estabilidad monetaria, al igual que establecer las tasas de interés de referencia para los bancos en el Perú e intervenir en el mercado cambiario para mitigar impactos ante posibles alzas del dólar.

Sea como fuese, la popularidad de Julio Velarde se estima por su trabajo y el peso que tiene el sol peruano actualmente en el mundo, donde se aprecia una economía sólida pese a los cambios de gobiernos constantes. Pero, ante esta última censura contra José Jerí, ¿cuántos presidentes ha visto pasar el director de la BCRP? En esta nota, te contamos.

Desde García, hasta Jerí: Julio Velarde el único funcionario público con estabilidad

Todo inició el 7 de septiembre de 2006, en el segundo gobierno del líder aprista Alan García Pérez. Velarde, a través de un oficio enviado a la presidenta del Congreso de aquel año, Mercedes Cabanillas Bustamante, se ratificó su nombramiento a la presidencia del BCRP.

El 18 de julio de 2011, ya en el gobierno del reciente presidente Ollanta Humala Tasso, por segunda vez, Velarde es ratificado en el puesto de presidente del BCRP. Por aquellos momentos del Perú, la inflación se encontraba por menos del 3%.

Cuando Pedro Pablo Kuckzynski llegó a la presidencia el 2016, él le habría prometido a Velarde que lo ratificaría en el cargo del BCRP. Y así fue. El 16 de agosto de dicho año, PPK ratificó en el puesto al economista que ya cumplía 10 años en el puesto de presidente de las reservas económicas del Perú.

Sin embargo, en el 2018, PPK renunció a la presidencia luego de que se difundieran los famosos “Mamani videos”, grabaciones que el excongresista ya fallecido, Moisés Mamani, filmó durante reuniones clandestinas con Kenji Fujimori, hermano de Keiko, quien buscaba votos a favor de PPK para evitar un juicio político y ayudar en el indulto de su padre. Con ello, Martín Vizcarra ingresa a la presidencia para terminar el periodo hasta el 2021. Sabemos que no fue así. Y Velarde seguía en el directorio, a pesar de la crisis.

Con Martín Vizcarra (2018) no hubo ni una ratificación, pero sí críticas. Julio Velarde dijo el 11 de noviembre del mismo año que Vizcarra no estaba preparado para ser mandatario, ergo, tampoco esperaba un plan de gobierno por parte de él. También dijo que el gobierno de Ollanta Humala fue “desastrozo” por no invertir en infraestructura y alta inversión.

Llegamos al 2020. Vizcarra es vacado y llega el periodo de Manuel Merino, con su breve periodo de 5 días. El rechazo ciudadano hizo que de Lama retrocediera luego de la muerte de Inty Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes que fueron parte de las protestas masivas contra su designación al máximo cargo del Palacio de Pizarro. A pesar de la crisis, Velarde seguía.

Es el 2021, Pedro Castillo, a pesar de las tensiones que ocasionó su elección popular en la economía, volvió a ratificar a Julio Velarde en el directorio del BCRP el 7 de octubre del mismo año en que ingresó al gobierno. Pese a las fricciones con Guido Bellido y otros políticos de su cercanía, Velarde se reunió en diversas ocasiones con el expresidente cajamarquino, mostrándose alegre.

Pero el gobierno de Castillo no duró mucho. En diciembre de 2022, Dina Boluarte tomó su puesto como presidenta luego del intento de golpe de estado fallido dado por el experulibrista. No hubo ratificaciones para Velarde ya que aún está vigente el contrato que oficializó Castillo, pero en reiteradas oportunidades, la investigada Boluarte se reunió con Velarde. A pesar de la crisis que ocasionó Dina en sus tres años de gobierno, Velarde continuó.

Hasta que llegamos a la asunción de José Jerí a la presidencia el 10 de octubre de 2025, luego de que Boluarte, con una popularidad casi del 1% a nivel nacional, fue vacada de su cargo. Jerí, a pesar de solo haber cumplido cuatro meses y medio de mandato, se reunió en reiteradas ocasiones con Velarde.

Este 2026, la ratificación de Velarde, por cuarta vez consecutiva, está a punto de vencer. Quien lo ratifique será la persona elegida por la ciudadanía peruana en estas elecciones generales celebradas en abril. Sin embargo, tras la censura de José Jerí el 17 de febrero, Velarde tendrá que conocer al octavo presidente del Perú en menos de 10 años de democracia. Y, a pesar de la crisis, Velarde sigue, y tal vez seguirá en el puesto que le fue confiado hace 20 años atrás.

