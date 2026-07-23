Keiko Fujimori hace anuncio con respecto a la llegada de banda coreana BTS al Perú | VIDEO

La presidenta electa, Keiko Fujimori, realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para ponerse en contacto con sus seguidores y tratar con ellos diversos temas. Uno de estos giró en torno al grupo de k-pop BTS que llegará al Perú en octubre para dar tres conciertos en Lima.

Para emoción de todas las fanáticas del grupo coreano, la futura mandataria aseguró que invitará a sus integrantes a Palacio de Gobierno. “Primero que nos confirmen las fechas y por supuesto que los vamos a invitar a estos chicos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento para estar más cerca de ellos”, enfatizó.

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