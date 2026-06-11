Keiko Fujimori pide prudencia ante el ajustado conteo de la ONPE y rechaza impugnaciones de JP

La postulante presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, instó a la ciudadanía a mantener la tranquilidad mientras los organismos electorales procesan el cómputo definitivo de la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Desde su residencia en San Borja, la lideresa del partido naranja manifestó recibir con cautela y agradecimiento las cifras del escrutinio que la enfrentan en un reñido escenario contra Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (JP).

“Acojo estos reportes iniciales con mucha templanza y gratitud. Mantendré la cautela y aguardaremos el veredicto final de la ONPE antes de emitir un pronunciamiento oficial”, declaró la presidenciable.

Asimismo, ante las recientes convocatorias a marchas promovidas por los simpatizantes de la agrupación rival, la aspirante al sillón de Pizarro exhortó a la concertación nacional. En ese sentifo, recordó el compromiso previo de su opositor de respetar la voluntad popular expresada en las urnas, minimizando la necesidad de protestas callejeras.

Fuerza Popular descarta sustento en pedido de nulidad

Respecto a la estrategia legal de Juntos por el Perú, que busca invalidar el sufragio de más de 1,700 mesas de votación bajo sospechas de irregularidades, Fujimori aseguró que dicha solicitud carece de fundamentos sólidos para ser admitida por el sistema electoral.

Más tarde, en conferencia de prensa, Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, detalló el panorama de las impugnaciones presentadas por el equipo de Sánchez:

Mesas cuestionadas en territorio nacional: Aproximadamente 1,700 actas observadas.

Mesas cuestionadas en el extranjero: Cerca de 600 actas en Estados Unidos.

Dyer calificó de contradictoria la postura de JP, argumentando que la agrupación de izquierda intenta anular mesas donde sus propios personeros firmaron de conformidad e, incluso, actas donde ellos resultaron ganadores.

Finalmente, la defensa técnica del fujimorismo aclaró que la coincidencia numérica de votos en diferentes mesas de un mismo local es un fenómeno estadístico común y no una prueba de fraude. El partido ratificó que esperará el dictamen formal de los Jurados Electorales Especiales (JEE) respecto a los votos observados.

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