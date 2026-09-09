Keiko Fujimori promete que el Estado no será una barrera burocrática para inversionistas

Durante la inauguración de Expomina Perú 2026, la presidenta sostuvo que su Gobierno buscará reducir obstáculos y demoras injustificadas para los inversionistas. También anunció un trabajo conjunto entre los ministerios de Energía y Minas y Ambiente para destrabar grandes proyectos.

La presidenta Keiko Fujimori anunció que el Ministerio del Ambiente (Minam) tendrá un papel activo en el destrabe de grandes proyectos de inversión, como parte de una estrategia de su Gobierno para reducir las trabas burocráticas y acelerar las inversiones en el país.

Durante la inauguración de la décima edición de Expomina Perú 2026, Fujimori destacó la mesa de trabajo instalada entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. En ese contexto, resaltó la presencia del titular del Minam, Vladimiro Huaroc, y afirmó que “él se va a encargar de destrabar los grandes proyectos”.

El anuncio estuvo acompañado de una definición sobre el rol que, según la presidenta, debe asumir el Estado frente a la inversión. “El Estado debe dejar de ser una barrera burocrática para el inversionista y nuestros ciudadanos y convertirse en un facilitador del desarrollo”, sostuvo.

Fujimori agregó que el Estado “no debe generar ni obstáculos ni demoras injustificadas” y que el Gobierno debe ofrecer una mayor predictibilidad a los inversionistas, con decisiones adoptadas dentro de plazos razonables.

IMPORTANTE INVERSIÓN MINERA

La presidenta puso especial énfasis en el potencial del sector minero. Señaló que el Perú cuenta actualmente con una cartera de 67 proyectos mineros por aproximadamente US$64,000 millones, y planteó como objetivo convertir ese potencial en inversión, empleo y bienestar para las regiones.

“La inversión significa empleo, infraestructura, servicios y oportunidades para nuestras regiones”, afirmó.

En su discurso, Fujimori sostuvo además que el Perú debe sentirse orgulloso de su condición de país minero y reiteró que su administración busca promover la inversión responsable.

El mensaje estuvo dirigido a los empresarios e inversionistas que participan en Expomina, feria que reúne a compañías, proveedores y especialistas de más de 30 países. La mandataria destacó que el evento permitirá mostrar al mundo el potencial del país y generar nuevas oportunidades de negocios.

DE LA MANO DEL AMBIENTE

La presidenta también buscó dejar claro que la agilización de las inversiones no supone abandonar la agenda ambiental. En su intervención, afirmó que su gobierno enfrentará a las economías ilegales que destruyen bosques, contaminan ríos y amenazan áreas naturales protegidas.

A la vez, planteó que la protección ambiental y la promoción de inversiones deben avanzar conjuntamente.

“Defenderemos el medio ambiente y en simultáneo promoveremos la inversión sostenible porque estos no se oponen, se complementan”, señaló.

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