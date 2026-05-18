Keiko Fujimori: “Roberto Sánchez se equivoca al copiar la hoja de ruta de Pedro Castillo”

Tras confirmarse que exministros del régimen castillista, como Pedro Francke y Manuel Rodríguez Cuadros, se han sumado a la campaña de Roberto Sánchez, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseveró que su contendor se equivoca al pretender convertirse en una “copia de Pedro Castillo”.

De otro lado, ante la aparente distancia marcada por el excandidato Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori manifestó que los senadores y diputados de Fuerza Popular ya se encuentran dialogando con los representantes de varios partidos políticos, incluido Renovación Popular, con el objetivo de establecer posibles alianzas de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

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