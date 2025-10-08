Keiko Fujimori se pronuncia tras ataque con huevos y piedras a Phillip Butters

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció en redes sociales por los ataques recibidos en Juliaca por el comunicador Phillip Butters, quien apunta a convertirse en el candidato presidencial de Avanza País para las Elecciones del 2026.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Keiko Fujimori hizo un llamado a la reflexión y el diálogo para evitar escenarios de violencia.

“Lo ocurrido hoy con Phillip Butters debe hacernos reflexionar: La violencia no es el camino. Debemos hacer que esta campaña sea una competencia de ideas, no de agresiones. El Perú necesita diálogo y un voto responsable que nos devuelva el rumbo como país”, señaló.

Como se sabe, momentos de tensión se vivieron en Juliaca, región Puno, cuando el posible candidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, tuvo que ser evacuado de una radio local ante la presencia de un grupo de manifestantes que lo esperaban en los exteriores.

Al salir del local, Phillip Butters fue agredido con líquidos, huevos y piedras, mientras personal de seguridad intentaba protegerlo y conducirlo rápidamente hasta su vehículo.

VIDEO RECOMENDADO