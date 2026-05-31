Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: HOY último debate presidencial 2026 por el voto ciudadano

Este domingo 31 de mayo se debatirá el futuro del país. Como señala el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hoy se realizará el último debate presidencial entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, a puertas del último comicio del domingo 7 de junio.

El evento se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, cerca de la avenida Javier Prado. En el podio, los candidatos afrontarán sus ideas y planes de gobierno a partir de las 8.00 p. m.

Las organizaciones políticas, junto a la JNE, acordaron que los debates girarán en torno a cuatro bloques temáticos:

Seguridad ciudadana: iniciará Keiko Fujimori y lo seguirá Roberto Sánchez.

iniciará Keiko Fujimori y lo seguirá Roberto Sánchez. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos: esta vez el candidato Roberto Sánchez abrirá el bloque.

esta vez el candidato Roberto Sánchez abrirá el bloque. Educación y salud: inicia Keiko Fujimori y termina Roberto Sánchez.

inicia Keiko Fujimori y termina Roberto Sánchez. Economía, empleo y reducción de la pobreza: inicia Roberto Sánchez y continúa Keiko Fujimori.

Cada candidato contará con 7 minutos por cada bloque, lo que equivale a 28 minutos en total.

Por otro lado, las consultas ciudadanas abrirán el diálogo entre ambos contendientes por bloques temáticos.

El JNE prevé que el tiempo del debate será de una hora y cinco minutos, donde no se incluye el bloque de preguntas ciudadanas, cortes comerciales, intervención de moderadores y tampoco pases.

Latina Noticias se encuentra transmitiendo este decisivo evento político por las siguientes emisiones: