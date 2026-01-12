Kira Alcarraz: Comisión de Ética del Congreso aprueba iniciar investigación por agresión a trabajador del SAT
La Comisión de Ética del Congreso decidió este lunes 12 de enero, en sesión extraordinaria, aprobar por unanimidad una denuncia de oficio contra la congresista Kira Alcarraz, por la agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De esta manera, la Comisión de Ética iniciará una investigación sobre la parlamentaria, quien fue captada agrediendo a un trabajador del SAT cuando este trató de intervenir un automóvil de su propiedad, que contaba con orden de captura por una deuda por infracción de tránsito.
Kira Alcarraz habría intentado evitar que el vehículo sea internado y, al no conseguirlo, agredió al trabajador del SAT. El hecho fue denunciado ante la Policía Nacional del Perú (PNP). Por si fuera poco, en el video, al que tuvo acceso el equipo de Punto Final, se le aprecia haciendo una llamada a algún alto mando policial para impedir la acción fiscalizadora contra su auto.
Cabe recordar que Kira Alcarraz actualmente no pertenece a ninguna bancada parlamentaria, por lo que figura como ‘congresista no agrupada’.