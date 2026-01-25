Las incongruencias de la viceministra del Minsa sobre su expareja con procesos abiertos a nivel judicial

La vida privada y sentimental de Shirley Monzón Villegas, viceministra de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud, cobra relevancia luego que se evidenciara incongruencias en sus declaraciones juradas sobre parentescos familiares. Esto es importante porque su exconviviente tiene procesos abiertos a nivel judicial, cuya defensa será costeada por el Estado.

Monzón Villegas asumió el cargo de viceministra desde el 3 de noviembre de 2025, unas semanas después del ingreso de José Jerí al poder. Antes se desempeñó como asesora ejecutiva adjunta del despacho ministerial durante la gestión de César Vásquez, Cuenta con casi 20 años en la función pública en Salud.

De acuerdo a sus declaraciones juradas de intereses presentadas, estuvo en una relación sentimental con Jorge Guzmán Niño, ex funcionario del Estado, también estuvo en el Ministerio de Salud. Su relación data del 2017, pero sólo se declara su vínculo de conviviente hasta el 2024.

También declaraba al hermano de él, Sergio Guzmán Niño y el padre de ambos, José Manuel Guzmán Valdez, un ingeniero civil y empresario, como su cuñado y su suegro respectivamente. Sin embargo, en el 2025, cuando ocupó el cargo de asesora en el despacho ministerial, dejó de declarar a Jorge Guzmán como su conviviente.

Si bien el 2025 no mencionó a Jorge Guzmán Niño como su conviviente, siguió declarando a Sergio Guzmán como su cuñado y a Jorge Manual Guzmán, como el padre de su cónyuge. A la fecha, Monzón asegura que su expareja ya tiene otra relación.

UNA EXPAREJA BAJO INVESTIGACIÓN

Según se pudo conocer, Jorge Guzmán Niño tiene un proceso penal en el 2do Juzgado de Investigación Preparatoria Sede Central por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y negociación incompatible y tiene una investigación preliminar en la 7ma fiscalía corporativa penal del Cercado de Lima. El primer proceso es por su gestión como jefe de la Oficina de Administración de la ex dirección de Red de Salud Túpac Amaru, en el 2015. La investigación preliminar corresponde a su paso como Inspector de SUSALUD, la Superintendencia Nacional de Salud.

“Como funcionarios públicos todos sabemos que estamos expuestos a denuncias, entiendo que eso está en investigación y él tendrá que ser responsable de deslindar responsabilidades y de asumir cualquier responsabilidad de ser el caso”, declaró Monzón Villegas sobre su expareja.

Finalmente, Guzmán Niño trabajó hasta mayo del 2025 en el Ministerio de Salud. Precisamente, unos días después de su salida, consiguió que el Estado asumiera la defensa legal de uno de sus casos. El otro lo obtuvo en septiembre del año pasado. Todo esto se produjo en el momento en que Monzón ya era asesora del despacho ministerial en la gestión de César Vásquez.

