Latina Noticias se reúne con organizaciones políticas en el marco de las Elecciones Generales 2026

En el marco de su compromiso con la transparencia, la pluralidad y la equidad informativa, Latina Noticias sostuvo una reunión con representantes del partido político Renovación Popular, organización que participa en las Elecciones Generales 2026.

En el encuentro participaron Christian Salazar Mateo, jefe de prensa de Renovación Popular; Silvana Myranda Soto, coordinadora de Renovación Popular, y Gianfranco Fazio, comunicaciones de Renovación Popular. Esta reunión forma parte de los encuentros que Latina Noticias sostiene con cada una de las organizaciones políticas, como parte de su cobertura del proceso electoral.

Latina Noticias continuará promoviendo espacios de diálogo con las agrupaciones políticas que participan en las Elecciones Generales 2026.

