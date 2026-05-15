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López Aliaga afirma que Renovación Popular estará en el Congreso bicameral: “Trucho o no trucho, pero vamos a ir”

Política
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, afirmó durante un mitin en el Centro de Lima, que su partido estará presente en el próximo y nuevo Congreso bicameral, pese a que denunciaron un presunto “fraude” en el conteo de la ONPE.

“Hemos tomado la decisión de ir al Congreso. Trucho o no trucho, pero vamos a ir. Yo no voy a ir, se lo adelanto, como señal de protesta; pero sí vamos a ponerle la puntería señor Burneo, a usted y a toda su Junta Nacional”, dijo el candidato Aliaga.

En ese sentido, alegó que él, como protesta ante el presunto “fraude”, no juramentará en el Parlamento, pero sí que liderará a sus diputados y senadores de Renovación Popular.

Sin embargo, su mitin se tornó en una contradicción. Casi al final de su presentación, Aliaga aludió a abogados opositores de su campaña, afirmando que no hubo un fraude “pero sí hay trafa”.

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