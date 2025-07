López Aliaga responde al MTC sobre desembarque de trenes: “No hay que politizar el tema”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga se refirió al Ministerio de Transporte y Comunicaciones durante su ponencia en la presentación de los trenes de la empresa Caltrain donados por el estado de California y que tendrán el recorrido Lima-Chosica.

Según el burgomaestre, el actual ministro César Sandoval es una persona que “a todo le dice no”. “Son bastante irracionales”, sentenció. En ese sentido, señaló que es el momento para que su equipo de trabajo “unan fuerzas”

“No hay que politizar el tema”

“Todo dice no, todo no se puede. Yo digo, si la vía existe y trae mineral desde La Oroya hasta el Callao, todos los días dicen: no va a resistir, el mismo ministro. Pero, los trenes de pasajeros tienen mucho menos peso, son irracionales, es un tema que lo politizan. Pero, también digo: La Línea 2 del metro ¿Cuándo va a llegar al Callao? Tiene para años, porque trabajan tarde, mal y nunca, entonces digo mientras no llegue la Línea 2, que nos dejen trabajar con el tren, que llegue el tren hasta acá. Hay que pensar en la gente”” señaló López Aliaga durante esta actividad en el Callao.

López Aliaga también señaló que evalúa la posibilidad de habilitar un corredor que cubra la ruta desde Monserrate hacia el Callao, para conectar el centro histórico con el primer puerto. Así como también la opción de conseguir más trenes no solo para Lima y Callao, sino para todo el Perú.

“Tengo la oferta no solo de California, sino de varios estados. Hay más trenes, hay que pensar en más trenes para todo el Perú”, subrayó.

