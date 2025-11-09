Los funcionarios cercanos a José Jerí en Palacio de Gobierno: ¿Quiénes son?

El presidente José Jerí no llegó solo a Palacio, lo hizo con personas cercanas a él que ahora ocupan puestos importantes dentro del Gobierno. ¿Quiénes son estos personajes y cuáles son sus funciones dentro de las más altas esferas del poder en el Perú?

El primer personaje es Benito Villanueva Haro, quien ocupa el puesto de secretario general del Despacho Presidencial, es decir, la persona más influyente luego de mandatario y con poder en la toma de decisiones dentro del Ejecutivo.

Jerí y Villanueva se conocen desde el 2013 en las filas de Somos Perú para el cargo de regidor metropolitano de Lima. En dicha campaña, Villanueva consiguió los votos, mientras que Jerí no.

Pero, el secretario general del Despacho Presidencial tiene al menos 5 carpetas fiscales en las que figura como investigado, 2 de ellas por peculado y otras 2 por negociación incompatible.

EL VECINO DE JERÍ

Hernán Cuba es el siguiente personaje que acompaña al presidente. Él ocupa el cargo de subsecretario general del Despacho Presidencial y conoce a Jerí desde el 2023, cuando el jefe de Estado presidía la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Pero, también ocupó otros cargos estratégicos, como secretario general del Ministerio de la Mujer en la época en que la congresista Heidy Juárez fue ministra, y también encabezó, en el 2023, la comisión de transferencia cuando Josué Gutiérrez asumió el cargo de Defensor del Pueblo.

También, existe un hecho curioso, y es que ambos viven en el mismo edificio en Jesús María, mientras que Jerí vive en el piso 19, Hernán Cuba está en el piso 18.

EL COMPAÑERO DE LA UNIVERSIDAD

Royer Azañero Álvarez es el jefe de gabinete de asesores de la secretaría general del Despacho Presidencial, pero también pisaban las aulas de la facultad de derecho de la Universidad Federico Villareal. Ahora es el principal consejero del presidente Jerí.

Estos son los personajes que acompañan a José Jerí dentro de Palacio de Gobierno, quienes permanecerán a su lado hasta el 2026.

