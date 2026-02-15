Los rostros del caos en Essalud: desabastecimiento, sobrecostos millonarios y la red de poder detrás de los contratos

Un reportaje de Punto Final revela contratos millonarios a empresas sin presencia física verificable, vínculos familiares dentro de la entidad y compras delegadas que generaron sobrecostos por más de S/ 3,4 millones en medicinas.

En el segundo piso de un chifa ubicado frente al hospital Alberto Sabogal Sologuren, en el Callao, figura —según registros de Sunat— la dirección de AMFURI Perú S.A.C., empresa que desde el año pasado ha obtenido contratos con Essalud por más de S/ 2 millones 176 mil, principalmente por servicios de mantenimiento y reparación en el mismo hospital. Sin embargo, durante la verificación en el lugar, trabajadores del inmueble respondieron con evasivas sobre la presencia de la compañía y su gerenta general, Yrene Games Peña.

La investigación periodística también identificó que AMFURI fue fundada en 2018 y tiene entre sus directores a Alejandro Lozano Amaya, un ingeniero trujillano que además está vinculado a otras dos empresas proveedoras de Essalud: E & Y Ingeniería y Tecnología Clínica y Bioingeniería y Servicios Hospitalarios. Solo estas dos compañías suman órdenes de compra por más de S/ 3 millones 800 mil desde el año pasado, principalmente por mantenimiento de infraestructura y reparación de equipos en el hospital Sabogal.

VÍNCULOS FAMILIARES DENTRO DE ESSALUD

Según registros oficiales, las empresas E & Y Ingeniería y Tecnología Clínica y Bioingeniería y Servicios Hospitalarios comparten una misma dirección en un edificio del distrito de Lince. No obstante, vecinos y encargados del inmueble aseguraron que en el lugar no funciona ninguna oficina empresarial registrada con esos nombres.

El reportaje también reveló un posible conflicto de interés: Alejandro Lozano Amaya es hermano de Ivonne Cecilia Lozano Amaya, quien se desempeña como jefa de la Unidad de Tesorería y Presupuesto de la Red Asistencial de Essalud en La Libertad. Ambos, de acuerdo con Reniec, registran la misma dirección en Trujillo. Un tribunal de contrataciones del Estado ya había advertido en 2021 que el proveedor se encontraba impedido de participar en procesos de selección debido a este vínculo familiar con una empleada de confianza de la entidad.

La cadena de responsabilidades alcanza niveles superiores dentro del organigrama institucional. La Red Asistencial de La Libertad está dirigida por Claudia Holguín Armas desde 2023, mientras que la Gerencia Central de Operaciones —encargada de supervisar las redes asistenciales a nivel nacional— estuvo bajo la jefatura de Tania Rodas Malca, hoy de licencia desde el 11 de febrero para participar en las elecciones. El reportaje documenta además la presencia de militantes de Alianza para el Progreso en distintas redes asistenciales del país.

PROVEEDORES SOSPECHOSOS

La búsqueda de otros proveedores llevó al equipo periodístico hasta una vivienda en Comas donde, según registros, debería operar la empresa Servicios Generales Diefran E.I.R.L., que obtuvo contratos con la Red Sabogal por más de S/ 156 mil en 2024. Vecinos señalaron que su gerenta, Lorena Mendoza Pereda, se dedicaría a la venta ambulatoria de verduras y no a actividades empresariales vinculadas al sector salud.

Una situación similar se detectó en San Martín de Porres, donde figura la sede de T Y S Medical Import Perú, compañía que ha contratado exclusivamente con Essalud por más de S/ 200 mil en la venta de medicamentos al hospital Sabogal. Residentes de la zona afirmaron no conocer la existencia de dicha empresa y señalaron que en el inmueble vive un mototaxista.

CONTRALORÍA DETECTA SOBRECOSTOS MILLONARIOS

El informe más reciente de la Contraloría, elaborado tras la intervención al hospital Sabogal a raíz de denuncias periodísticas, confirmó un sobrecosto superior a S/ 3 millones 400 mil en la compra de 122 medicamentos. El documento atribuye esta situación a la modalidad de “compras delegadas”, mediante la cual la sede central de Essalud transfirió al hospital la facultad de realizar adquisiciones directas por más de S/ 36 millones.

La expresidenta de Essalud, Virginia Baffigo, explicó que la normativa solo permite delegaciones en supuestos extraordinarios, como procesos de licitación frustrados o incumplimientos contractuales. “Estos supuestos son extraordinarios y no pueden justificar una delegación tan amplia como la que se ha hecho a la Red Asistencial Sabogal”, advirtió. Añadió que las compras fragmentadas tienden a elevar los precios frente a las adquisiciones por licitación pública, donde existe competencia y economías de escala.

El informe de la Contraloría también alertó sobre el desabastecimiento de 155 productos farmacéuticos, una deuda superior a S/ 6 millones con proveedores y condiciones inadecuadas en áreas sensibles como farmacia y refrigeración. Lo ocurrido en el hospital Sabogal, según el reportaje, expone un patrón que incluye sobrecostos, proveedores con domicilios inconsistentes y presuntos conflictos de interés, mientras miles de pacientes continúan esperando atención, medicamentos y cirugías en medio de la crisis operativa del seguro social.

